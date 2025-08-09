Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 8,74 USD.

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 8,74 USD. Im Tageshoch stieg die Peloton Interactive-Aktie bis auf 8,90 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.473.594 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. 24,67 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,25 USD fiel das Papier am 03.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Peloton Interactive veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 643,60 Mio. USD gelegen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,040 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

