Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 8,39 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 8,39 USD zu. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 8,70 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,19 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.859.721 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 18.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD an. Mit einem Zuwachs von 29,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 97,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 07.08.2025 vor. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 606,90 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 643,60 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Peloton Interactive-Aktie in Höhe von 0,040 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft