Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 7,88 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 7,88 USD ab. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,78 USD. Bei 8,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 825.767 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 27,69 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 4,25 USD. Mit einem Kursverlust von 46,03 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD im Vergleich zu 643,60 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,040 USD je Aktie belaufen.

