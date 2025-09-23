DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.129 -0,4%Nas22.482 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1734 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.718 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD im Fokus
Top News
Aktie von Firmus Technologies mit geplantem Listing: Dieses KI-Startup ist NVIDIAs neuestes Investment Aktie von Firmus Technologies mit geplantem Listing: Dieses KI-Startup ist NVIDIAs neuestes Investment
SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Blick auf Aktienkurs

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend mit Abschlägen

24.09.25 20:24 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 7,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
6,70 EUR -0,25 EUR -3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 7,88 USD ab. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,78 USD. Bei 8,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 825.767 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 27,69 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 4,25 USD. Mit einem Kursverlust von 46,03 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD im Vergleich zu 643,60 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,040 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft

In eigener Sache

Übrigens: Peloton Interactive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nyker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Peloton Interactive

DatumMeistgelesen
Wer­bung