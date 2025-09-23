Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag billiger

Peloton Interactive im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 7,92 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 7,92 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 7,90 USD. Bei 8,05 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 194.448 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. 37,59 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,25 USD erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Peloton Interactive ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 606,90 Mio. USD – eine Minderung von 5,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 643,60 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 30.10.2025 gerechnet.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,040 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

