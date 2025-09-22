Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend in Rot

Peloton Interactive im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 8,07 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 8,07 USD. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 8,03 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 8,28 USD. Zuletzt wechselten 915.270 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 10,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 35,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2024 bei 4,25 USD. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 89,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Peloton Interactive veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,040 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft