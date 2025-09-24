DAX23.537 -0,6%ESt505.444 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.017 -0,2%Nas22.377 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1681 -0,5%Öl68,99 -0,1%Gold3.733 -0,1%
Peloton Interactive im Fokus

Peloton Interactive Aktie News: Hausse bei Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag

25.09.25 16:11 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Hausse bei Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 8,67 USD.

Das Papier von Peloton Interactive legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,1 Prozent auf 8,67 USD. Die Peloton Interactive-Aktie legte bis auf 8,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,19 USD. Bisher wurden heute 596.355 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 18.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 25,61 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2024 auf bis zu 4,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 50,98 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 07.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,040 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

