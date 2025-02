Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 8,91 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 8,91 USD. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,89 USD nach. Mit einem Wert von 9,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 271.859 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,29 Prozent. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,71 USD. Mit Abgaben von 69,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Peloton Interactive-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Peloton Interactive ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 673,90 Mio. USD – eine Minderung von 9,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 743,60 Mio. USD eingefahren.

Am 01.05.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2025 einen Verlust in Höhe von -0,389 USD je Aktie ausweisen dürften.

