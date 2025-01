Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag mit roter Tendenz

Peloton Interactive im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 8,30 USD abwärts.

Das Papier von Peloton Interactive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 8,30 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Peloton Interactive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,26 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,44 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 129.778 Stück gehandelt.

Bei 10,89 USD markierte der Titel am 18.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 23,78 Prozent niedriger. Bei 2,71 USD fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 31.10.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive ebenfalls -0,44 USD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 586,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 595,50 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Peloton Interactive am 06.02.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 11.02.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,417 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

