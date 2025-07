Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zieht am Nachmittag an

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 6,37 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,9 Prozent auf 6,37 USD. Bei 6,42 USD erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 190.298 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 10,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Mit einem Zuwachs von 70,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,83 USD. Dieser Wert wurde am 15.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 08.05.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 624,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 717,70 Mio. USD umgesetzt worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 21.08.2025 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,418 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

