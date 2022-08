Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gibt am Mittag deutlich nach

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 6,3 Prozent im Minus bei 11,25 EUR. Die Peloton Interactive-Aktie sank bis auf 11,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,53 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 870 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 88,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,30 EUR fiel das Papier am 19.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 10.05.2022 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -0,03 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 964,30 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.262,30 USD erwirtschaftet worden waren, um 23,61 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Peloton Interactive am 25.08.2022 präsentieren. Peloton Interactive dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 24.08.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2022 einen Verlust in Höhe von -5,727 USD je Aktie ausweisen dürften.

