Peloton Interactive Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Peloton Interactive

Das Papier von Peloton Interactive gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 5,5 Prozent auf 11,62 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 11,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 9 Peloton Interactive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2021 bei 102,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 88,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 8,23 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,16 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 10.05.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 964,30 USD – eine Minderung von 23,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.262,30 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Peloton Interactive am 25.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 24.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -5,727 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

