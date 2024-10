Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive reagiert am Freitagnachmittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 6,19 USD.

Das Papier von Peloton Interactive legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 6,19 USD. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,25 USD an. Mit einem Wert von 6,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 291.289 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.01.2024 bei 7,24 USD. 16,96 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,22 Prozent.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,833 USD aus.

Peloton Interactive ließ sich am 22.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,68 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 643,60 Mio. USD – ein Plus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 642,10 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Peloton Interactive am 31.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.10.2025.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,593 USD je Peloton Interactive-Aktie.

