Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 16:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 17,25 EUR abwärts. Die Peloton Interactive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,25 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,97 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.854 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,58 EUR) erklomm das Papier am 08.07.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 84,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.04.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 0,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 08.02.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,39 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von 0,18 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.133,90 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.064,80 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 10.05.2023 dürfte Peloton Interactive die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -1,054 USD je Aktie aus.

