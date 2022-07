Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Vormittag höher

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 29.07.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 9,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Peloton Interactive-Aktie sogar auf 9,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.017 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 91,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.07.2022 bei 8,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,33 Prozent.

Am 10.05.2022 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,27 USD gegenüber -0,03 USD im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,61 Prozent auf 964,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.262,30 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.09.2022 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -5,658 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie steigt: Peloton stellt eigene Geräteproduktion ein

Peloton-Aktie im Sturzflug: Peloton schreibt tiefrote Zahlen

Teladoc-Aktie: Cathie Woods Innovations-Favorit vor zahlreichen Herausforderungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com