Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 3,57 USD ab.

Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 3,57 USD. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,52 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,63 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 177.476 Peloton Interactive-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 9,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 63,81 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,71 USD. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,09 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 02.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,17 Prozent auf 717,70 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 748,90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Peloton Interactive am 22.08.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,558 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

