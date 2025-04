Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag im Ausverkauf

Peloton Interactive im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,9 Prozent auf 6,52 USD ab.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,9 Prozent auf 6,52 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 6,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 391.677 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 10,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 40,13 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 2,71 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 58,44 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.02.2025 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 673,90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 743,60 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,37 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Peloton Interactive möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,388 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

