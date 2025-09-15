Pentixapharm-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings
Pentixapharm gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.
Werte in diesem Artikel
Zum 11.09.2025 wurde bei Pentixapharm ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Der Handel wurde am 15.09.2025 gemeldet. Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, in enger Beziehung bei Pentixapharm fügte dem eigenen Portfolio 50.000 Pentixapharm-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 11.09.2025 einen Wert von jeweils 1,55 EUR. Die Pentixapharm-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 0,10 Prozent auf 1,54 EUR.
Die Pentixapharm-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 15,40 Prozent auf 1,65 EUR. Pentixapharm ist derzeit am Markt 37,37 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 24.783.048 Aktien.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pentixapharm
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pentixapharm
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Pentixapharm Holding AG Unitary
Analysen zu Pentixapharm Holding AG Unitary
Keine Analysen gefunden.