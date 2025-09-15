DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,44 +2,7%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.418 +0,3%Euro1,1786 +0,2%Öl67,55 +0,1%Gold3.685 +0,2%
Anpassung im Portfolio

Pentixapharm-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

16.09.25 08:01 Uhr

Pentixapharm gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pentixapharm Holding AG Unitary
1,65 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum 11.09.2025 wurde bei Pentixapharm ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Der Handel wurde am 15.09.2025 gemeldet. Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, in enger Beziehung bei Pentixapharm fügte dem eigenen Portfolio 50.000 Pentixapharm-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 11.09.2025 einen Wert von jeweils 1,55 EUR. Die Pentixapharm-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 0,10 Prozent auf 1,54 EUR.

Die Pentixapharm-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 15,40 Prozent auf 1,65 EUR. Pentixapharm ist derzeit am Markt 37,37 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 24.783.048 Aktien.

Redaktion finanzen.net

