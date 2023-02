Uniper-Aktie sinkt: Uniper rechnet nach Verlusten in Milliardenhöhe mit weiteren Einbußen

Aktien in diesem Artikel Uniper 2,91 EUR

Die hohen Unsicherheiten über die Entwicklung der Gaspreise und die damit verbundenen Kosten der Ersatzbeschaffung könnten zu einer hohen Volatilität des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebit) führen, teilte Uniper am Freitag mit. Das bereinigte Ebit solle im Gesamtjahr über dem Niveau von 2022 in Höhe von minus 10,9 Milliarden Euro liegen. Die Belastungssituation aus den Mehrkosten der Ersatzbeschaffung für die ausfallenden Gaslieferungen Russlands würden spätestens Ende 2024 gelöst sein. In vergangenen Jahr hatte Uniper einen Nettoverlust von 19,1 Milliarden Euro eingefahren.

Die Aktien von Uniper fallen via XETRA zeitweise 0,68 Prozent auf 2,92 Euro.

Düsseldorf (Reuters)

