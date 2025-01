Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tritt am Mittag auf der Stelle

Pfeiffer Vacuum im Blick

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 155,00 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich um 11:43 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 155,00 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 155,00 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 154,00 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 154,00 EUR. Zuletzt wechselten 7.401 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Bei 161,60 EUR markierte der Titel am 11.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 149,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,61 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte Pfeiffer Vacuum 7,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 2,11 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR – eine Minderung von 9,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 241,11 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,04 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

