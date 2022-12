Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Pfeiffer Vacuum

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 173,60 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie sank bis auf 173,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 173,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.299 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Bei 222,50 EUR markierte der Titel am 08.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Bei 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 43,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,43 EUR gegenüber 1,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 228,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 184,10 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 22.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,78 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

