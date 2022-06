Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Pfeiffer Vacuum

Um 09.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 158,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 156,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 158,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 602 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 226,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 30,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2022 bei 149,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 6,04 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,50 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 216,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 191,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte Pfeiffer Vacuum die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Pfeiffer Vacuum-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,01 EUR je Aktie.

