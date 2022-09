Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum büßt am Dienstagnachmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 3,7 Prozent auf 128,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 128,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.164 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 226,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 43,01 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 126,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 1,58 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 178,83 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 03.11.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der Pfeiffer Vacuum-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 02.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,29 EUR je Aktie belaufen.

