Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag mit Aufschlag

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 150,40 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 150,40 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 150,40 EUR. Bei 150,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 76 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Am 11.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 161,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 7,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,00 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 133,00 EUR.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 218,43 Mio. EUR, gegenüber 243,65 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,35 Prozent präsentiert.

Die Pfeiffer Vacuum-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,60 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester