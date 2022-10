Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gewinnt am Vormittag an Boden

Um 09:22 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 130,00 EUR zu. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf 130,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 129,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 226,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,48 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 7,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 178,83 EUR.

Am 04.11.2021 äußerte sich Pfeiffer Vacuum zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 02.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

August 2022: So schätzen Experten die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein

Hot Stocks heute: Update Apple-Short, Pfeiffer Vacuum mit starken Zahlen, va-Q-tec profitiert von einer Übernahme

Pfeiffer Vacuum-Aktie dennoch in Rot: Umsatz und Aufträge klettern auf Rekordniveau

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum