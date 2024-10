Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 154,00 EUR.

Um 09:02 Uhr fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 154,00 EUR ab. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 154,00 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 154,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 400 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,94 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 145,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR – eine Minderung von 10,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 243,65 Mio. EUR eingefahren.

Die Pfeiffer Vacuum-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,60 EUR je Aktie belaufen.

