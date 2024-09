Aktie im Fokus

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger schicken Pfeiffer Vacuum am Nachmittag ins Plus

17.09.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 150,60 EUR.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von Pfeiffer Vacuum zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 150,60 EUR. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 150,80 EUR zu. Bei 150,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 258 Aktien. Am 11.06.2024 markierte das Papier bei 161,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Bei 145,00 EUR fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 3,72 Prozent sinken. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR – eine Minderung von 10,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 243,65 Mio. EUR eingefahren. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,60 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

