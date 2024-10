Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum wird am Montagvormittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 156,00 EUR abwärts.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 156,00 EUR. Bei 156,00 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 156,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 1 Stück.

Bei 161,60 EUR markierte der Titel am 11.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 145,20 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 6,92 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Das EPS belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 1,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 243,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,60 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

