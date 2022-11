Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum legt am Montagvormittag zu

Um 09:22 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 175,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 175,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 175,60 EUR. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 34 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 226,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,39 Prozent. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfeiffer Vacuum-Aktie wird bei 133,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022 vor. Das EPS lag bei 2,43 EUR. Im letzten Jahr hatte Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 228,08 EUR im Vergleich zu 184,10 EUR im Vorjahresquartal.

Pfeiffer Vacuum wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum