Pfeiffer Vacuum Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Pfeiffer Vacuum

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 171,60 EUR. Das Tagestief markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 171,60 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 171,60 EUR.

Am 29.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 219,50 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,82 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,80 EUR am 26.09.2022. Mit Abgaben von 42,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Am 03.11.2022 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 184,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Pfeiffer Vacuum am 22.03.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 8,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie im Plus: Umsatzprognose erhöht

Pfeiffer Vacuum-Aktie: Experten empfehlen Pfeiffer Vacuum im November mehrheitlich zu halten

Pfeiffer Vacuum-Aktie +25 Prozent: Busch Gruppe strebt Beherrschungsvertrag an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum