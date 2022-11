Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 174,40 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie sank bis auf 174,40 EUR. Bei 174,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 491 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 222,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.12.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 21,62 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,37 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfeiffer Vacuum-Aktie wird bei 133,00 EUR angegeben.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 228,08 EUR – ein Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 184,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 22.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,78 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

