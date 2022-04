Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagmittag stärker

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 170,20 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 170,20 EUR. Bei 169,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 105 Stück.

Bei 226,00 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 24,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 14.05.2021 Kursverluste bis auf 153,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,24 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 191,50 EUR an.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 03.05.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der Pfeiffer Vacuum-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 02.05.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2023 9,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

