Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gewinnt am Nachmittag

30.09.24 16:09 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 155,60 EUR.

Um 15:42 Uhr stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 155,60 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 156,40 EUR zu. Bei 154,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 1.843 Stück. Am 11.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 161,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 3,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 145,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 6,68 Prozent sinken. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Pfeiffer Vacuum im vergangenen Quartal 218,43 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfeiffer Vacuum 243,65 Mio. EUR umsetzen können. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Pfeiffer Vacuum am 05.11.2024 vorlegen. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfeiffer Vacuum ein EPS in Höhe von 9,60 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

