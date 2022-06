Pfizer Aktie News: Pfizer am Vormittag im Plus

Die Pfizer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 01.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 49,48 EUR. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,48 EUR. Bei 49,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 814 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 20.12.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 9,23 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,47 EUR am 02.06.2021. Mit einem Kursverlust von 57,23 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 52,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 03.05.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.661,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 75,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.582,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 02.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,33 USD je Pfizer-Aktie.

