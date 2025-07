Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 25,58 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 25,58 USD. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 25,49 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,59 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 518.255 Pfizer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2024 auf bis zu 31,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 18,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 20,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 22,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,69 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.

Pfizer ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 13,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,82 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,00 USD je Aktie belaufen.

