Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer büßt am Nachmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 37,78 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 37,76 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,09 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 535.868 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 54,93 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Am 19.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 36,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,86 USD an.

Am 02.05.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18.282,00 USD – eine Minderung von 28,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25.661,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Pfizer am 01.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,34 USD je Aktie belaufen.

