Pfizer Aktie News: Pfizer am Montagmittag mit Verlusten

Die Pfizer-Aktie musste um 01.08.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 49,32 EUR. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 49,04 EUR. Bei 49,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 5.786 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 20.12.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 35,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,52 Prozent.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 53,80 USD.

Pfizer ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.742,00 USD – ein Plus von 46,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 18.977,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 01.11.2022 gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 6,47 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-Aktie, Bavarian Nordic-Aktie & Co: Impfstoff-Nachfrage zieht laut neuen Schätzungen deutlich an

USA bestellen über 65 Millionen Dosen Omikron-Impfstoff bei Moderna

Pfizer-Aktie dennoch unter Druck: Pfizer erhöht Wachstumsprognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com