Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer reagiert am Mittag positiv

Pfizer im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Pfizer. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 28,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 28,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 28,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,10 EUR. Zuletzt wechselten 20.526 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 51,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 83,93 Prozent Luft nach oben. Am 14.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 4,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,14 USD.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,78 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 13.232,00 USD in den Büchern – ein Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 22.638,00 USD erwirtschaftet hatte.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor einem Jahr verloren

Moderna-Aktie an der NASDAQ tiefrot: Europäisches Patentamt erklärt Moderna-Patent für ungültig

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pfizer-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen