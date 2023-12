Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Vormittag zu

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 30,50 USD.

Um 22:15 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 30,50 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,50 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,31 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86.277 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 54,91 USD. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 44,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,97 USD ab. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 5,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,14 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 31.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 1,78 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.232,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.638,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,74 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

