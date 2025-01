Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 26,77 USD.

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 26,77 USD. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,86 USD. Bei 26,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 787.369 Stück gehandelt.

Am 31.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 24,49 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 8,54 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Pfizer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,67 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,20 USD.

Pfizer veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 17,70 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 13,23 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 04.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,92 USD je Aktie belaufen.

