Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Pfizer zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 23,45 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Pfizer-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 23,45 USD. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 23,52 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,07 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 888.903 Pfizer-Aktien.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 31,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 25,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 10,79 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,80 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 29.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,00 USD je Aktie belaufen.

