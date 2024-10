Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer macht am Freitagnachmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 28,50 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 28,50 USD zu. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,54 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,30 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 799.474 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2023 bei 33,92 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,21 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 13,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Pfizer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,68 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 31,00 USD.

Pfizer veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,41 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 13,28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,31 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,64 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet