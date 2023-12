Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 26,85 EUR abwärts.

Die Pfizer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 26,85 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 26,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.435 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,45 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 91,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Bei 26,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,14 USD für die Pfizer-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 31.10.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,78 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13.232,00 USD – eine Minderung von 41,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.638,00 USD eingefahren.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,75 USD im Jahr 2026 aus.

