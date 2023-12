Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Pfizer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 28,60 USD.

Das Papier von Pfizer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 28,60 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 28,55 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 28,85 USD. Zuletzt wurden via New York 1.043.329 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 54,93 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 92,10 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 28,31 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 1,00 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,14 USD.

Pfizer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,78 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 13.232,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 22.638,00 USD umsetzen können.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,75 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind