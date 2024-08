Pfizer im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag freundlich

08.08.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,92 USD.

Wer­bung

Um 15:53 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 28,92 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 29,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,85 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 783.594 Pfizer-Aktien den Besitzer. Am 22.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 37,19 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,58 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2024 bei 25,21 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,83 Prozent. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,69 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,65 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,40 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 30.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,41 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12,73 Mrd. USD ausgewiesen worden waren. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 2,63 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor einem Jahr eingebracht Pfizer-Aktie dreht ins Plus: Ausblick nach oben revidiert S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pfizer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com