Pfizer Aktie News: Pfizer tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Die Pfizer-Aktie wies um 09.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 49,72 EUR abwärts. Bei 49,72 EUR markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 49,72 EUR. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 35 Aktien.

Bei 54,51 EUR markierte der Titel am 20.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,79 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.06.2021 erreicht. Mit Abgaben von 56,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,33 USD.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 25.661,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.582,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 02.08.2022 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,38 USD fest.

