Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 43,30 EUR. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 43,22 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 742 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 20.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 54,51 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,57 Prozent. Bei 35,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 22,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,00 USD je Pfizer-Aktie aus.

Pfizer gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.742,00 USD – ein Plus von 46,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 18.977,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Pfizer am 01.11.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 31.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Pfizer.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com