Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag behauptet

Blick auf Pfizer-Kurs

Die Aktie von Pfizer hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Pfizer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 25,95 EUR.

Die Pfizer-Aktie bewegte sich um 11:31 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 25,95 EUR. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 26,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 25,85 EUR. Mit einem Wert von 25,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 56.961 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 38,55 EUR erreichte der Titel am 12.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 48,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.03.2024 auf bis zu 23,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,65 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,86 USD.

Pfizer veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Pfizer mit 1,14 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14.249,00 USD im Vergleich zu 24.290,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,22 USD je Aktie belaufen.

