Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag stabil

Notierung im Blick

Die Aktie von Pfizer zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 25,37 USD bewegte sich die Pfizer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Pfizer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 25,37 USD. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 25,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 25,32 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,38 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.606.593 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,54 USD erreichte der Titel am 31.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 17,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.

Pfizer ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 13,72 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,88 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 05.08.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 3,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

