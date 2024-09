Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 29,93 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 30,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 30,00 USD. Bisher wurden via New York 592.165 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,11 USD erreichte der Titel am 04.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 12,24 Prozent niedriger. Am 27.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,21 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 15,77 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,68 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,40 USD an.

Am 30.07.2024 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer ebenfalls 0,41 USD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 12,73 Mrd. USD eingefahren.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,64 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 3 Jahren verloren