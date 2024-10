Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagnachmittag stabil

So bewegt sich Pfizer

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 29,25 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 29,25 USD zeigte sich die Pfizer-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 29,36 USD. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 29,08 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,27 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.999.787 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,54 USD erreichte der Titel am 31.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 7,26 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2024 Kursverluste bis auf 25,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Pfizer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,68 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 31,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 30.07.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

